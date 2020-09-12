Владимир Зеленский, Президент Украины, выделил 50 стипендий для выдающихся украинских спортсменов по неолимпийским видам спорта и их тренеров.

Как передает новостной портал Завтра, стипендии назначаются с определенной целью — мотивирования успешных выступлений на международной спортивной арене и признание весомого вклада в развитие украинского спорта высших достижений.

На соискание награды выдвигаются спортсмены из состава национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта, входящим в программы Всемирных игр по неолимпийским видам спорта, Всемирных игр по единоборствам, Всемирной шахматной олимпиады и Европейских игр.

Размеры стипендий составляют от трех до двенадцати прожиточных минимумов (то есть от 6 591 до 26 364 грн).

Порядок проведения конкурса на получение стипендий определяется Министерством молодежи и спорта Украины.

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