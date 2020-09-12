Сторона защиты украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии подала в апелляционный суд новые доказательные факты по делу гибели на Донбассе в мае 2014 года иностранных журналистов.

Как передает новостной портал Завтра, Маркива приговорили к 24 годам тюремного заключения за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и Андрея Миронова.

В основе новой доказательной базы — выводы независимого журналистского расследования, вошедшие в фильм The wrong place (Не в том месте, не в то время) о деле Роккелли-Маркива.

Идет речь о нескольких экспериментах: первый относится к визуальному контролю с горы Карачун на место происшествия возле керамического завода, второй же относится к баллистическим испытаням по дальности стрельбы из различных видов огнестрельного оружия.

«Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что нацгвардиец Виталий Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры у керамического завода, целиться и попасть в них на расстоянии около 1 800 метров из имеющегося у солдата автомата АК-74», — указывается в сообщении.

Украинского военного Виталия Маркива задержали в Италии 30 июня 2017 года, когда он приехал туда к своей матери.

На него предоставили обвинение в убийстве двух человек — итальянского репортера Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова. В дальнейшем обвинения несколько изменилось, добавив “содействие в убийстве”.

Экспертиза установила, что мужчины погибли в следствии артобстрела, когда в то время единственным оружием, которым владел Маркива, был автомат.

В июле 2019 года итальянский суд присудил Маркиву 24 года заключения: весной 2020 года должно было начаться рассмотрение апелляции адвокатов украинца, однако его перенесли на конец сентября из-за карантина.

Рассмотрение дела в суде второй инстанции начнется в Милане 29 сентября.

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