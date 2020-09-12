Киевские праоохранительные органы разоблачили преступную банду, которая проворачивала схему торговли людьми. Теперь им грозит до 15 лет заключения.

Как передает новостной портал Завтра, 41-летний гражданин Турции знакомился и вел общение с молодыми девушками, которые находились в трудном материальном положении и искали работу. Злоумышленники завербовали восемь женщин, которым обещали высокооплачиваемую работу за рубежом.

Девушки должны были предоставлять услуги сексуального характера в одной из стран.

Преступная банда имела определенную цель: создание условий долговой ситуации для их жертв и путем угроз жизни и здоровью заставить их оказывать сексуальные услуги за деньги.

Кроме того, мужчина со своей сообщницей, которая является его 37-летней женой, налаживали связь еще с тремя людьми, которые организовывали сексуальную эксплуатацию женщин за рубежом.

Напоминаем, что произошло ножевое нападение в Бирмингеме.

Также в Киеве женщина расчленила тело знакомого и пыталась его сжечь.

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