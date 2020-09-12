Как передает новостной портал Завтра, по словам самих полицейских, в тот день произошел самый быстрый в Австралии арест, который связанный с выявлением большого количества наркотических веществ.

Злоумышленника по имени Симон Ту обвинили в перевозке наркотиков и небрежном управлении транспортным средством.

После того, как злоумышленник протаранил авто полиции, он безостановочно поехал дальше. Его задержали через час в соседнем районе. Симон рассказал представителям власти о том, что провалился в микросон за рулем, что являлась веской причиной съехать на обочину.

Правоохранители решили обыскать фургон. Внутри они обнаружили 273 кг метамфетамина.

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