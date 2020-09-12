Более сотни людей в России, в городе Хабаровск, 64-й день подряд выходят на улицы города в знак протеста против ареста в июле Сергея Фургала — бывшего губернатора региона.

Как передает новостной портал Завтра, организаторы протеста сообщили примерное количество людей — около двух тысяч, в то время как городская власть передала, что в протесте приняли участие около 700 человек.

Перекрыв движение транспорта, люди вышли на главную улицу города. Сообщений о задержании на данный момент нет.

Протесты в Хабаровске начались после ареста 9 июля губернатора Сергея Фургала по обвинению в убийствах 15 лет назад. Он отвергает все обвинения по сей день.

Арест Фургала также связывали еще и с голосованием по поправкам к Конституции, которые позволяют нынешнему президенту России оставаться на посту президента еще на два срока: явка в Хабаровском крае была одной из худших по стране.

Напомним, что в Хабаровске состоялась 57-я акция протеста в поддержку Фургала.

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