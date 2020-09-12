В Соедниненных Штатах Америки, в штате Орегон происходят масштабные лесные пожары. В результате этой ужасной катастрофы уничтожены тысячи жилищ.

Как передает новостной портал Завтра, во время возгорания лесных пожаров на западе Америки погибло, по меньшей мере, 25 человек.

Власти штата Орегон распорядились об эвакуации более полумиллиона человек (более 10% населения штата), дома которых оказались под угрозой из-за рекордно сильных лесных пожаров. За неделю выгорело тысячи квадратных километров территории, сотни домов уничтожены. В общей сложности, власти штата организовали 19 временных убежищ для людей, пострадавших от пожаров.

За несколько дней Орегон стал последним эпицентром вспышки лесных пожаров, которые охватили всю западную территорию США.

Известно о пяти погибших в Орегоне за минувшую неделю. Без вести пропали десятки людей в следствии происшествия.

Полиция штата расследует по меньшей мере один случай возможного умышленного поджога.

Калифорнию также охватили сильные пожары. Власти объявили общую эвакуацию.

Напоминаем, что в Луганской области продолжают тушить лесные пожары.

Также в Бейруте вспыхнул мощный пожар в порту.

Ранее травмирован 7-летний мальчик во время тушения пожара в Житомирской области.