В столице Ирана, в Тегеране, исполнили смертный приговор по отношению к борцу и бойцу смешанного стиля Навида Афкари. 27-летнего спортсмена обвинили в убийстве охранника и участия в антиправительственных акциях протеста в 2018 году.

Как передает новостной портал Завтра, Афкари ранее заявлял, что он подвергался пыткам. Иран все сообщения о пытках отверг. Адвокат спортсмена утверждал, что доказательной базы для обвинения Афкари не было.

Дело Афкари вызвало международный резонанс. В защиту молодого человека выступали президент США Дональд Трамп и президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт. Всемирный профсоюз спортсменов призывают исключить Иран из мирового спорта.

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