Во время акции протеста в субботу, 12 сентября, было задержано 114 человек, из них 99 было задержано в Минске. Об это сообщает МВД Беларуси. До судебных разбирательств в учреждениях временного содержания будут пребывать 87 из задержанных.

Как передает новостной портал Завтра, в МВД убеждают, что на протест вышло не более 1700 человек. По подсчетам независимых журналистов, только в Минске на улицы вышла от 1000 до 10 000 демонстрантов.

В Минске и других городах Беларуси 12 сентября был проведен Марш женщин, на которых было задержано более десятка людей. Женские марши традиционно происходит в стране по субботам.

В Беларуси уже более месяца продолжаются акции протеста и забастовки, которые начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.

Всего за время всех акций протеста было арестовано более 7000 человек, включая несовершеннолетних. По данным ООН, погибло четыре человека, судьба еще восьмерых неизвестна до сих пор.

Напоминаем, что на протестах в Минске задержали журналистов и протестующих.

Также Лукашенко признал, что «задержался» у власти.

Ранее Лукашенко предупредил о «резне» в Беларуси.