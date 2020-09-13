По состоянию на сегодняшнее воскресенье, 13 сентября, к смягчению карантина и его ограничений в Украине не готовы 19 областей и город Киев.

Как передает новостной портал Завтра, новый список областей представили в Минздраве. В него были внесены регионы, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения выше установленной нормы.

К ослаблению карантина не готовы такие области Украины:

Винницкая область; Волынская область; Житомирская область; Закарпатская область; Запорожская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Киев; Луганская область; Львовская область; Николаевская область; Одесская область; Ровенская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черновицкая область; Черниговская область.

Для ослабления карантинных ограничений показатель заболеваемости в том или ином регионе не должен превышать 40 случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения.

Не менее важным фактором также является загруженность коек в медицинских учреждениях — не более 50% от их общего количества.

Напоминаем, что возобновили испытания вакцины от COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине 13 сентября было зафиксировано более 2 тысяч новых случаев заражения.