По состоянию на сегодняшнее воскресенье, 13 сентября, к смягчению карантина и его ограничений в Украине не готовы 19 областей и город Киев.
Как передает новостной портал Завтра, новый список областей представили в Минздраве. В него были внесены регионы, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения выше установленной нормы.
К ослаблению карантина не готовы такие области Украины:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Киев;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Для ослабления карантинных ограничений показатель заболеваемости в том или ином регионе не должен превышать 40 случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения.
Не менее важным фактором также является загруженность коек в медицинских учреждениях — не более 50% от их общего количества.
Напоминаем, что возобновили испытания вакцины от COVID-19.
Также сообщалось, что в Украине 13 сентября было зафиксировано более 2 тысяч новых случаев заражения.