В Австралии из-за пандемии коронавируса и жестких карантинных ограничений в стране рухнула карьера многих шеф-поваров, которые были вынуждены прекратить работу своих кафе и ресторанов на неопределенное время.

Как передает новостной портал Завтра, Daily Mail сообщает, что в связи с пандемией COVID-19 около 70% заведений были вынуждены сократить количество персонала или же вовсе закрыть свой бизнес.

Среди закрывшихся оказались даже такие популярные заведения, как сеть стейк-хаусов Rockpool Bar and Grill Нила Перри, ресторан Nomad Джаки Чаллинора и рыбный ресторан Джоша Ниланда Saint Peter.

Фотограф Роб Палмер сделал серию мрачных снимков с шеф-поварами и представителями бизнеса, которые иллюстрируют плачевные для них последствия карантинных мер.

Напоминаем, что из-за квартиры на Манхеттене сдаются бесплатно.

Также сообщалось, что COVID-19 оказывает разрушительное влияние на мозг человека.

Ранее публиковалась статистика COVID-19 по миру: почти 30 млн. случаев на момент 13 сентября.