По состоянию на сегодня, 13 сентября, в Киеве, в столице Украины, обнаружено еще 310 заболевших коронавирусной инфекцией.

Как передает новостной портал Завтра, за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло трое киевлян. В общей сложности за все время пандемии COVID-19 уже унес жизни 269 человек.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на сегодня в столице уже 17 261.

Заболело:

166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

в возрасте от 18 до 82 лет; 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

в возрасте от 18 до 89 лет; 15 девочек от одного года до 16 и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.

Заразились также 20 медицинских работников.

В медицинские учреждения столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошлые сутки 14 человек. В общем коронавирус победил 5 281 житель Киева.

Напоминаем, что с 14 сентября школы работают по новому.

Также сообщался антирекорд на момент 12 сентября.

Ранее в Киевской области из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели почти 8 тысяч учеников.

Сообщалось, что Киев на две недели попал в «оранжевую» зону карантина.