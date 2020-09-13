По состоянию на сегодняшнее утро, 13 сентября, коронавирусная инфекция в мире зафиксирована уже у 28,9 млн человек.
Как передает новостной портал Завтра, за все время пандемии умерло 924 577 пациента, 20,8 млн человек выздоровели.
В мировом рейтинге распространения COVID-19 Украина заняла 25 место — сейчас она находится между Канадой и Израилем.
Страны, где коронавирусом заболело самое большое количество людей:
- США — 6 676 601;
- Индия — 4 754 356;
- Бразилия — 4 315 858;
- Россия — 1 057 362;
- Перу — 722 832;
Страны, где больше всего людей умерли от коронавирусной инфекции:
- США — 198,128;
- Бразилия — 131 274;
- Индия — 78 614;
- Мексика — 70 604;
- Великобритания — 41 623;
Периодически Минздрав освещает списки стран, которые попали в красную и зеленую зоны активного распространения вируса.
Согласно списку на момент 11 сентября, в красной зоне остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.
Украина, на данный момент, находится в зеленой зоне. Всего в перечень вошли 194 государства, которые являются членами ВОЗ.
Напоминаем, что ВОЗ назвала сроки появления эффекта вакцинации от COVID-19.
Также ВОЗ предупредила мир о новой пандемии.
Ранее COVID-19: обстановка в мире 12 сентября.
Сообщалось, что COVID-19 оказывает разрушительное влияние на мозг человека.