Как передает новостной портал Завтра, за все время пандемии умерло 924 577 пациента, 20,8 млн человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения COVID-19 Украина заняла 25 место — сейчас она находится между Канадой и Израилем.

Страны, где коронавирусом заболело самое большое количество людей:

США — 6 676 601 ;

; Индия — 4 754 356 ;

; Бразилия — 4 315 858 ;

; Россия — 1 057 362 ;

; Перу — 722 832;

Страны, где больше всего людей умерли от коронавирусной инфекции:

США — 198,128 ;

; Бразилия — 131 274 ;

; Индия — 78 614 ;

; Мексика — 70 604 ;

; Великобритания — 41 623;

Периодически Минздрав освещает списки стран, которые попали в красную и зеленую зоны активного распространения вируса.

Согласно списку на момент 11 сентября, в красной зоне остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.

Украина, на данный момент, находится в зеленой зоне. Всего в перечень вошли 194 государства, которые являются членами ВОЗ.

Напоминаем, что ВОЗ назвала сроки появления эффекта вакцинации от COVID-19.

Также ВОЗ предупредила мир о новой пандемии.

Ранее COVID-19: обстановка в мире 12 сентября.

Сообщалось, что COVID-19 оказывает разрушительное влияние на мозг человека.