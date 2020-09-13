В больнице Николаева, в субботу, 12 сентября, скончался Демид Губский, который являлся лидером областной организации ВО «Свобода», еще в июле его нашли дома с простреленной головой.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщил его брат Владимир Губский на своей странице в Facebook. Он рассказал, что организм Демида не выдержал долгой борьбы.

«Спасибо всем, кто все это время помогал, молился, верил. Время и место прощания сообщу, когда будет известно», – написал он.

Демида Губского госпитализировали в срочном порядке 11 июля в Николаеве с огнестрельным ранением головы.

По версии следствия, вечером мужчина вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении, после чего они вернулись домой. Дома пострадавший решил разобрать огнестрельное оружие.

«Как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам», – говорилось в сообщении полиции.

По факту данного несчастного случая, правоохранительные органы открыли дело по ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

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