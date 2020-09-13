Школы города Киев с понедельника, 14 сентября, будут работать с учетом нововведений. Теперь школы должны будут придерживаться условий оранжевой зоны карантина.

Как передает новостной портал Завтра, в условиях оранжевой зоны школы Киева будут совершать работу как в обычном режиме, так и в дистанционной форме.

По словам Валентина Мондриевского, исполняющего обязанности заместителя главы КГГА, с понедельника изменений не предвидится.

«14 сентября школы будут работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а при любых изменениях — все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей», — сообщил он.

Руководители всех школ столицы имеют четкие инструкции, что делать, если в заведении будет вспышка коронавирусной инфекции, и в зависимости от размера школы и количества учеников в ней, готовы вводить различные возможные сценарии организации учебного процесса.

Напоминаем, что в Черновцах устроили бунт с требованием открыть садики и школы.

Также Ивано-Франковск хочет открыть школы, несмотря на «красную» зону карантина.

Ранее в Киеве две школы распустили на карантин.