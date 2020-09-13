Боец смешанных единоборств, который выступал под эгидой UFC, Конор МакГрегор был арестован за попытку сексуального насилия и непристойное поведение в обществе. Об этом сообщает источник Daily Mail.

Как передает новостной портал Завтра, перед задержанием боец отдыхал со своей невестой Ди Девлин на французском острове Корсика. Они собирались попутешествовать по Средиземному морю.

Прокуратура в своем заявлении указала, что жалобу на МакГрегора подали 10 сентября.

«В жалобе осуждались действия, которые можно было охарактеризовать как попытку сексуального насилия и демонстрации сексуального характера», — отметили в прокуратуре.

Экс-чемпион UFC обвинения отрицает по сей день.

Других подробностей этого дела пока не раскрывают.

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