Владимир Путин, Президент Российской Федерации, имеет мнение, что у оппозиционных сил в Беларуси не получится сместить Александра Лукашенко, который занимал пост президента страны пять сроков подряд.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пять разных собеседников в Кремле.

Источники утверждают, что российская власть озадачена масштабностью акций протестов в Беларуси. Однако, в Кремле уверены, что оппозиции не удастся сместить Лукашенко с поста президента.

Собеседники подчеркнули, что Лукашенко не доверяют в Москве, но Кремль не может смириться с тем, что с власть может смениться в результате уличных акций протестов. Поэтому Россия поддержит Лукашенко, одновременно поощряя шаги к возможной передаче власти.

Напомним, что Лукашенко снова обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.

Также Путин попросил Лукашенко убедить Зеленского в отсутствии планов захвата Украины.

Ранее глава МИД ФРГ пригрозил Лукашенко новыми санкциями.