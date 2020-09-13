Проходит голосование в депутаты местных органов власти в 40 регионах России и оккупированных Крыму и Севастополе сегодня, 13 сентября.

Как передает новостной портал Завтра, около 35 млн. граждан участвуют в сегодняшних выборах. Не были приглашены наблюдатели от ОБСЕ для участия в наблюдении за голосованием.

Власти впервые в этом году позволили местным избирательным комиссиям проводить выборы в течение 3-х дней. Как сообщает официальная информагентство ТАСС, данные изменения связаны с пандемией COVID-19 и призвана способствовать защите здоровья избирателей. 11 и 12 сентября были согласнованы как дополнительные дни, а сегодняшний день, 13 сентября — как основной день голосования.

В первый раз многодневное голосования в России были использованы при одобрении поправок в Конституцию (25 июня — 1 июля). Газета «Коммерсантъ» утверждает, что тогда возникли проблемы при организации наблюдение за ходом голосования — из-за длительности самого процесса.

Напоминаем о том, как будут проходить местные выборы в условиях карантина.

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