Как передает новостной портал Завтра, за минувшие сутки обнаружено еще 2 476 инфицированных COVID-19.

В Украине от осложнений коронавируса погибло 3 148 человек, за прошедшие сутки — 30.

За все время пандемии в Украине выздоровело 68 346 пациента, 547 — за последние сутки.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом в течение прошлого дня выявлено в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

По состоянию на вчерашнее утро, 12 сентября, статистика коронавируса в Украине достигла отметки в более 151 тыс. Суточный прирост составил 3 103 человека.

Было зафиксировано наибольшее количество летальных случаев — 72 человека за сутки. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве — 428.

Напоминаем, что в Киеве антирекорд на момент 12 сентября.

Также COVID-19 оказывает разрушительное влияние на мозг человека.