Андрей Прокопенко, который является председателем Черниговской областной госадминистрации, подал заявление об отставке из-за отнятого влияния на кадровую политику.
«Основная причина — это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый председатель ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла», — рассказал Прокопенко.
Как передает новостной портал Завтра, глава ОГА добавил, что любой конфликт вредит обеим сторонам, в том числе как президенту, так политической силе в целом.
Действующий президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации 1 ноября 2019 года.
Прокопенко в марте 2018 года стал заместителем председателя Черниговской областной организации Аграрной партии.
На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб Слуги народа.
Напомним, что советник Зеленского внезапно подал в отставку.
Также Мирча Луческу уволился с поста тренера «Динамо» через четыре дня работы.