«Основная причина — это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый председатель ОГА, не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла», — рассказал Прокопенко.

Как передает новостной портал Завтра, глава ОГА добавил, что любой конфликт вредит обеим сторонам, в том числе как президенту, так политической силе в целом.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации 1 ноября 2019 года.

Прокопенко в марте 2018 года стал заместителем председателя Черниговской областной организации Аграрной партии.

На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб Слуги народа.

Напомним, что советник Зеленского внезапно подал в отставку.

Также Мирча Луческу уволился с поста тренера «Динамо» через четыре дня работы.

Ранее Рада назначила Кирилла Шевченко новым главой НБУ.