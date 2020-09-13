Совсем скоро Украина передаст в Международный уголовный суд в Гааге новую доказательную базу того, что во время боев за Иловайск российские военные совершали военные преступления.

Как передает новостной портал Завтра, об этом стало известно от Гюндуза Мамедова — заместителя генерального прокурора Украины.

«В ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по “зеленому коридору” для ухода украинских сил под Иловайском.»

По словам самого Мамедова, Украина предоставляет факты в Международный суд в Гааге, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией.

В конце августа 2014 года произошло одно из самых трагических событий в истории независимой Украины — Иловайский котел. Иловайск должен был стать “зеленым коридором” для украинских военных, однако они попали в окружение врага.

Согласно официальным данным, тогда погибли 366 украинских бойцов, из них 166 из Вооруженных сил, другие — из добровольческих батальонов. Учитывая пропавших без вести, эта цифра может быть больше.

Напоминаем, что в Кривом Роге открыли памятник погибшим в Донбассе.

Также Украина назвала единственную причину Иловайской трагедии.

Ранее Зеленский почтил память погибших военных в День памяти защитников Украины.