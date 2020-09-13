Во Львове были задержаны двое парней возрастом 16-ти и 18-ти лет, которые на данный момент обвиняются в жестоком избиении двух львовян пожилого возраста. Об этом сообщает Нацполиция.

Как передает новостной портал Завтра, тела пострадавших были найдены на улице Богдана Хмельницкого в заброшенном здании.