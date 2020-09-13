Во Львове были задержаны двое парней возрастом 16-ти и 18-ти лет, которые на данный момент обвиняются в жестоком избиении двух львовян пожилого возраста. Об этом сообщает Нацполиция.
Как передает новостной портал Завтра, тела пострадавших были найдены на улице Богдана Хмельницкого в заброшенном здании.
Мужчина 70-ти лет от полученных в следствии избиения травм погиб на месте, а его 64-летнего товарища госпитализировали в ближайшей больнице: сейчас мужчина находится в коматозном состоянии.
«Оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовкивщины возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления», — рассказал глава полиции Львова Василий Виконский.
Мотивы данного жестокого нападения на пожилых мужчин молодые люди объяснять отказались.
Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что в деле Алексея Кучапина произошел загадочный поворот.
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