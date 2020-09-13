В столице Беларуси, в Минске, сегодня, 13 сентября, в разгар протестов начались первые избиения и задержания митингующих. Об этом сообщает TUT.BY.

Как передает новостной портал Завтра, на проспекте Независимости столицы силовые структуры начали разгон протеста, люди прячутся во дворах.

Неизвестные личности, которые разгоняют протесты, приехали на микроавтобусах без номерных знаков и без формы, которая свидетельствовала бы об их причастности к правоохранительным органам.

По состоянию на 15.00 стало известно, что мобильный интернет в Минске почти перестал работать, а также, в связи с запланированным Маршем героев, закрыли 8 из 29 станций метро.