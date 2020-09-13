Госпогранслужба Украины принимает меры усиленной охраны границ с Беларусью и продолжает проводить необходимые меры безопасности. Об этом сообщает источник Госпогранслужба.

Как передает новостной портал Завтра, это совершается для того, чтобы не допустить провокаций, нестандартных ситуаций, а также незаконного пересечения границы группами лиц.

Государственная пограничная служба убеждает, что на данный момент ситуация на украинско-белорусской границе стабильна и контролируема.

Для обеспечения надежной охраны, пограничники патрулируют территорию со служебными собаками, ведут наблюдения с технических постов, применяют также автомобильный и авиационный транспорт.

Воздушное пространство постоянно под наблюдением пограничной авиации, используя также беспилотные летательные аппараты.

На водных участках границы дополнительно применяют катера Safe Boat 27.

Накануне Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что граница с Беларусью может стать зоной уязвимости для Украины.

Ситуация в Беларуси на данный момент может спровоцировать укрепления влияния Российской Федерации, что может повлиять на границу Украины и Беларуси, сделав зону уязвимой.

Напоминаем, что отношения Украины и Беларуси приостановлены, но будут поддерживаться.

Также Украина не будет использовать российскую вакцину от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Украина предана Минским соглашениям, но имеет различные сценарии развития ситуации.