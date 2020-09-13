Сегодня ночью, 13 сентября, в Деснянском районе города Киев случилось огня в жилом пятиэтажном доме. Информацию о событии предоставил источник ГСЧС.

Как передает новостной портал Завтра, спасатели ГСЧС в срочном порядке эвакуировали 33 жителя жилого дома, четверо из которых оказались дети.

Женщину, которую вытащили из жилья в очень тяжелом состоянии, 1945 года рождения, спасти не удалось.

Причиной пожара был психически нездоровый человек, который проживал на первом этаже этого дома, где и было обнаружен очаг возгорания.

Согласно показаниям соседей, мужчина неоднократно пытался предпринять попытки поджога своей квартиры.

Горение дома также сопровождалось значительным задымлением лестничной клетки: спасателям с помощью автолестницы пришлось спасать прямо из окон пять человек.

К тушению пожара были привлечены 7 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Напоминаем, что в Орегоне лесные пожары унесли жизни десятки людей.

Также сообщалось о том, что существует чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине.