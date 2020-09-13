Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 были замечены в зоне воздушного пространства Соединенного Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает источник Independent. Как передает новостной портал Завтра, воздушные суда, которые находятся на вооружении Российской Федерации, используются в целях морской разведки.

11 сентября истребители ВВС Великобритании Typhoons присоединились к масштабным военным учениям над Северным морем вместе с ВВС Соединенных Штатов Америки и Королевскими ВВС Нидерландов.

По заявлениям НАТО, военные самолеты альянса замечали российские военные самолеты в воздушном пространстве ЕС около 300 раз.

В конце августа 2020 года сразу шесть самолетов Российской Федерации было перехвачено у побережья Аляски.

Напоминаем, что Россия испугалась полетов самолетов США над Украиной.

Также Иран отказался платить компенсацию за сбитый самолет МАУ.

Ранее в Польше подтвердили «российский след» в авиакатастрофе самолета Качиньского.

Сообщалось, что Россия может использовать ядерное оружие.