Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 были замечены в зоне воздушного пространства Соединенного Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает источник Independent.
Как передает новостной портал Завтра, воздушные суда, которые находятся на вооружении Российской Федерации, используются в целях морской разведки.
11 сентября истребители ВВС Великобритании Typhoons присоединились к масштабным военным учениям над Северным морем вместе с ВВС Соединенных Штатов Америки и Королевскими ВВС Нидерландов.
По заявлениям НАТО, военные самолеты альянса замечали российские военные самолеты в воздушном пространстве ЕС около 300 раз.
В конце августа 2020 года сразу шесть самолетов Российской Федерации было перехвачено у побережья Аляски.
Напоминаем, что Россия испугалась полетов самолетов США над Украиной.
Также Иран отказался платить компенсацию за сбитый самолет МАУ.
Ранее в Польше подтвердили «российский след» в авиакатастрофе самолета Качиньского.
Сообщалось, что Россия может использовать ядерное оружие.