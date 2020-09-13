Как передает новостной портал Завтра, испытания приостанавливали на необределенное время из-за недуга одного из добровольцев. Однако, компания не уточняла, какие именно проблемы со здоровьем у добровольца были конкретно.

Стало известно, что Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании дало добро на возобновление испытания после того, как подтвердилась безопасность использования препарата.

Накануне британская фармкомпания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за побочной реакции одного из добровольцев.

Это сделали для того, чтобы в будущем можно было дать гарантию того, что препарат не вызовет серьезных побочных реакций у пациентов, которые будут его принимать.

Сейчас вакцина компании AstraZeneca является одной из трех, которая находится на третьем етапе испытаний. В тестировании вакцины принимают участие 30 тыс. американцев.

Напоминаем, что врач рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса.

Также ВОЗ назвала сроки появления эффекта вакцинации от COVID-19.

Ранее Китай презентовал три вакцины от коронавируса.