Изменения климата в Украине приведут вымиранию животных и некоторых видов растений.

О последствиях сухой осени, бесснежной зимы и ранней весны рассказала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает Апостроф.

«Изменения климата у нас неизбежны. Была очень сухая осень, бесснежная зима, потом ранняя весна — это очень серьезно влияет на существование отдельных видов растений и животных. Когда в этом году была очень теплая зима, то животные, которые должны впадать в спячку, оставались активными — очень много таких животных погибло. Кроме того, многие погибли из-за пожара и так далее», — утверждает эколог.

Кроме того, потепление вызванное изменением климата, привете к появлению огромного количества микробов болезней, которые не будут «перемерзать» зимой.

«Когда мы говорим о масштабных лесных пожарах и затем подсчитываем убытки, то, может быть, стоит эти средства потратить на предупреждение — расчистить дороги, установить системы видеонаблюдения у зоны отчуждения, осуществлять аэро-фото-видеосъемку и тому подобное. Получается, что кому-то выгоднее возмещать последствия пожара, чем действовать на опережение. Мы также увидели отсутствие надлежащего оборудования, защитной одежды, техники», — подчеркивает эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

А также физики отмечают, что 25-26 сентября ожидаются магнитные возмущения, которые будут предвещать магнитную бурю — 27 сентября.