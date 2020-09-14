Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

«Бывший глава Офиса президента понятия не имеет, по какому делу его вызвали правоохранители. СМИ он заявил, что уголовное дело зарегистрировано еще 19 августа, когда интервью даже не планировалось. Богдан назвал такие действия мошенническими, ведь на допрос его вызвали как раз после телеэфира с Гордоном. Суть криминального дела ему обязаны рассказать непосредственно перед самим допросом, поэтому Богдану самому интересно узнать детали. Бывший соратник президента также сообщил, что будет ходить на все допросы и не исключил своего появления в политике, если на это будет запрос от украинцев», — говорится в сообщении канала.

Позже появилась информация о том, что Богдана на допросе спрашивали о вагнеровцах. Сам он рекомендовал вызвать к правоохранителям участников совещания у президента.

Напомним, 10 сентября бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан шутил, что покинул Украину.