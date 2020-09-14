В Украине 15 сентября будет сухо, тепло и солнечно.

Своим прогнозом погоды в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, ветер ожидается северо-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня достигнет + 24 + 29 градусов, в Сумской области и северных районах Черниговской + 21 + 24 градуса.

В Киеве завтра — сухо и ясно. Температура воздуха +25 градусов.

Однако, прогнозирует синоптик, резкое похолодание уже не за горами. В среду-четверг еще ожидается + 25 + 31 градус, но 18, 19 и 20 сентября температура упадет до + 12 + 18 градусов, только на юге будет теплее.

При этом атмосферный фронт принесет в четверг в Украину дожди, сначала в западных областях, затем на севере и в центре. Восток и юг почти не затронет. Там — очень сухо и, соответственно, пожароопасно.

Рідкісна картинка — завтра в усій Європі дощу знайти буде важко, а точніше, неможливо.Бо потужний антициклон розкине… Gepostet von Наталка Діденко am Montag, 14. September 2020

Народный синоптик Леонид Горбань считает,что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

А вот народный синоптик Владимир Деркач говорит, что осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.

Также сообщалось, что магнитные бури в ближайшие три дня не прогнозируются, ситуация ухудшится к концу месяца. Физики отмечают, что 25-26 сентября ожидаются магнитные возмущения, которые будут предвещать магнитную бурю — 27 сентября.