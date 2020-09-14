Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 14 вересня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 14 вересня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками.Минулої доби, 13 вересня, 2 порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік наших позицій відмічено поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка.У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил, внаслідок пострілів, бойових втрат і поранень немає.У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка та дві – неподалік Мар’їнки.Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Sonntag, 13. September 2020