Боевики на Донбассе трижды нарушили режим полного прекращения огня в зоне ООС. К счастью, в результате обстрелов бойцы ВСУ не пострадали.

Подробности сообщает пресс-центр штаба ООС. Перемирие было нарушено в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Пророссийские террористы совершили два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано в районе Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия, а также выстрел из ручного противотанкового гранатомета возле Марьинки.

«Вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — сообщает пресс-служба штаба.

Таже нарушение договоренностей было зафиксировано на Приазовье. В районе населенного пункта Пищевик зафиксирован пролет беспилотника, который пересек линию разграничения.

«Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе произошло очередное трагическое происшествие — автомобиль с военнослужащими ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.

Тем временем, украинская разведка не подтверждает информацию о том, что Россия может пойти на масштабное наступление на Донбассе, для этого у агрессора нет недостаточного количества сил и средств.