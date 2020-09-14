Появились первые подробности о состоянии мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, директор департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко заявил, что Кернес не впадал в кому и просто находится на больничном, передает Интерфакс.

«Он действительно с четверга на больничном, но не в коме», – сказал Сидоренко.

Также он утверждает, что мэр Харькова не находится в тяжелом состоянии.

«Эта информация распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов», – подчеркнул чиновник.

А первый заммэра мэра Харькова Игорь Терехов рассказал «Суспільному», что общался 14 сентября с Кернесом.

«С человеком все нормально, лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю эту информацию (о коме)», – сказал он.

Как мы уже рассказывали ранее, COVID-19 с начала пандемии по всему миру заболели 29 миллионов 6 тысяч 33 человека. Умерли 924 тысячи 105 пациентов.

А также, жителям Украины рассказали, как необходимо действовать при подозрении инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.