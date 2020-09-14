15 сентября в Украине отмечается День Мамонтия, в этот день православные вспоминают святого мученика Маманта, а также его родителей Федота и Руфины.
Что можно и нельзя делать в этот день, а также какие приметы и традиции важно солюдать, рассказываем в нашем материале.
День Мамонтия 15 сентября:
Святой Мамант родился в Пафлагонии в знатной христианской семье. Мальчик рано осиротел, так как родителей его за исповедание христианства бросили в темницу, где вскоре они скончались. Его воспитанием занималась богатая вдова Амия.
В конце жизни, святого Маманта решили отдать на съедение хищным зверям, однако они его не тронули. Тогда один из языческих жрецов поразил его трезубцем. Смертельно раненный, святой Мамант вышел за пределы города. Там, в небольшой каменной пещере, он умер.
На Руси мученика Маманта было принято Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз.
Как гласят предания, когда святой Мамант жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры.
В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока.
Приметы 15 сентября:
- Ясный день ознаменует теплую осень.
- Красный закат сулит скорые морозы.
- Если 15 сентября утрои идет дождь – остаток осени будет сухим.
- Низкие облака принесут с собой непогоду.
- Мыши роют норы с входом на юг — зима будет суровая.
Что нельзя делать 15 сентября:
- В День Мамонтия не стоит отказывать в помощи.
- В этот день нельзя бездельничать. Нужно стараться провести день максимально продуктивно для привлечения удачи.
- Не рекомендуется жаловаться, капризничать и поддаваться негативным мыслям.
- Нельзя ходить по магазинам – покупки окажутся бесполезными или быстро испортятся.
- Нельзя выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозят болезни.
Как мы уже рассказывали ранее, в сентябре 2020 года украинцы не получат дополнительных выходных дней — согласно календарю, в этоv месяце будет 22 рабочих дня и восемь выходных (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).