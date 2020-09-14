15 сентября в Украине отмечается День Мамонтия, в этот день православные вспоминают святого мученика Маманта, а также его родителей Федота и Руфины.

Что можно и нельзя делать в этот день, а также какие приметы и традиции важно солюдать, рассказываем в нашем материале.

День Мамонтия 15 сентября:

Святой Мамант родился в Пафлагонии в знатной христианской семье. Мальчик рано осиротел, так как родителей его за исповедание христианства бросили в темницу, где вскоре они скончались. Его воспитанием занималась богатая вдова Амия.

В конце жизни, святого Маманта решили отдать на съедение хищным зверям, однако они его не тронули. То­гда один из язы­че­ских жре­цов по­ра­зил его тре­зуб­цем. Смер­тель­но ра­нен­ный, свя­той Ма­мант вы­шел за пре­де­лы го­ро­да. Там, в неболь­шой ка­мен­ной пе­ще­ре, он умер.

На Руси мученика Маманта было принято Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз.

Как гласят предания, когда святой Мамант жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры.

В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока.

Приметы 15 сентября:

Ясный день ознаменует теплую осень.

Красный закат сулит скорые морозы.

Если 15 сентября утрои идет дождь – остаток осени будет сухим.

Низкие облака принесут с собой непогоду.

Мыши роют норы с входом на юг — зима будет суровая.

Что нельзя делать 15 сентября:

В День Мамонтия не стоит отказывать в помощи.

В этот день нельзя бездельничать. Нужно стараться провести день максимально продуктивно для привлечения удачи.

Не рекомендуется жаловаться, капризничать и поддаваться негативным мыслям.

Нельзя ходить по магазинам – покупки окажутся бесполезными или быстро испортятся.

Нельзя выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозят болезни.

Как мы уже рассказывали ранее, в сентябре 2020 года украинцы не получат дополнительных выходных дней — согласно календарю, в этоv месяце будет 22 рабочих дня и восемь выходных (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).