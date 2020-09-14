В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год курс доллара заложен на уровне 29,1 гривны.

Подробности рассказала министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба ведомства.

Как утверждает министр Марченко, этот курс уже согласован с Нацбанком Украины.

«Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет 29,1 грн/$. С Национальным банком мы эти показатели согласовывали», — пояснил министр.

По его словам, доходы госбюджета Украины предусмотрены на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен.

А расходы — в размере 1 трлн 350 млрд гривен.

Марченко также отметил, что уровень дефицита бюджета в процентах от ВВП в 2020 году составляет 7,5%, а в 2021 прогнозируется снижение дефицита до 6%.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина разблокировала получение макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму 1,2 миллиарда евро.

А также, минимальная зарплата в Украине будет повышена на 30% в течении 2021 года.