Мэр Харькова Геннадий Кернес заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и впал в кому.

Подробности о состоянии политика сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента.

Как утверждает СМИ, главу Харькова доставили с двусторонним воспалением легких в 17-ю больницу, после чего у него был подтвержден коронавирус.

По словам источника, COVID-19 у Кернеса протекает в тяжелой форме. Также на данный момент неизвестно, искусственно ли вводили в кому политика.

Согласно данным, Кернес заболел в первых числах сентября, а в больницу попал на прошлой неделе. Последний раз мэра видели на публике на день города – 23 августа.

Также есть информация, что в связи с болезнью Кернеса вместо него готовят другого кандидата в мэры Харькова. Предположительно, это может быть его первый заместитель Игорь Терехов.

Напомним, что нынешний городской глава решил баллотироваться в мэры на третий срок. Этот пост он занимает с 2010 года.

Как мы уже рассказывали ранее, мэр Тернополя Сергей Надал получил положительный тест на коронавирус.

Тем временем, всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от COVID-19 (осложнений им вызванных) в октябре-ноябре 2020 года.