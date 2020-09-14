Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Борт Лукашенко уже приземлился в аэропорту Адлера.

Российские СМИ сообщают, что Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом: «Переговоры Лукашенко и Путина пройдут в формате «один на один». Лидеры стран обсудят перспективы развития двухстороннего сотрудничества, вопросы союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе».

Встречу Лукашенко и Путина уже прокомментировала Светлана Тихановская:

“Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом”.

Накануне Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси управляются США, Польшей, Чехией, Украиной и Литвой.

Александр Лукашенко также признавался, что Владимир Путин просил его переговорить с Владимиром Зеленским после его вступления в должность президента Украины.