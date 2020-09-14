Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло 14 сентября в Иршавском районе Закарпатской области — автомобиль «ВАЗ-2106» врезался в автобусную остановку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Сегодня, 14 сентября, в 06.19 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Луково, в Иршавском районе. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа местного отделения полиции и инспекторы-криминалисты. Полицейские установили, что водитель автомобиля «ВАЗ 2106″ выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным cтроением автобусной остановки», — говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что от полученных травм на месте инцидента скончались водитель и пассажир машины. Уже известно, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района. Пассажиром был 34-летний односельчанин.

Сейчас по данному факту проводят расследование. Открыто уголовное дело.

Более 174 тысяч украинцев погибли в дорожно-транспортных происшествиях за период с 1991 года.

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