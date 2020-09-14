Риск нападения России со стороны аннексированного Крыма — минимален, но при этом на южном направлении украинские военные готовы к такому развитию событий.

Такое заявление в интервью РБК-Украина сделал глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич.

Он считает, что агрессия с юга была бы более прогнозированной и легкой для украинских военных.

«Эти учения («Кавказ-2020″ — ред.), которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на Юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая», — сказал Завитневич.

При этом из-за того, что граница с Крымом не государственная, а административная, существуют определенные ограничения на применение военных сил и пограничных средств. В связи с этим в парламенте размышляют над усовершенствованием законодательства.

Генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин чувствует опасность со стороны Украины и НАТО. По его мнению, Путин хочет создать собственный союз, в составе которого он видит и Украину.