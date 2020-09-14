Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок» — его следы в организме оппозиционного российского политика нашли лаборатории Франции и Швеции.

Об этом со ссылкой на правительство Германии, пишет Медуза.

Как пояснили в Берлине, образцы, взятые у Навального, были направлены в эти две страны для проведения независимого расследования. Помимо этого образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведет свое исследование.

Как сообщалось ранее, Алексей Навальный был отравлен новым и более опасным типом «Новичка». Он остался в живых только благодаря пилоту, который решил немедленно посадить самолет, а также врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

Напомним, экс-сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Владимир Углев, который был одним из разработчиков ядовитых веществ класса «Новичок», сначала публично отвергал возможность использования яда в случае отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но после оглашения выводов немецких специалистов изменил свое мнение.

Spiegel писал, что следы нервно-паралитического яда обнаружены и на бутылке с водой, из которой политик предположительно пил в день отравления 20 августа.