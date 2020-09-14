Пенсии в Украине в 2021 году повысят нескольким категориям пенсионеров.

Как говорится в материале РБК-Украина, произойдет это в рамках индексации, увеличения минимальной зарплаты и пенсии, а также ряду других перерасчетов.

Индексация 2021

В марте 2021 года в Украине проведут автоматическую индексацию пенсий, и перерасчет составит около 15%. Повышение коснется расчетного размера пенсий — это могут быть надбавки за сверхстаж, к уровню прожиточного минимума или из-за наличия полного стажа.

Издание отмечает, что если расчетный размер пенсии 2400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2760 грн.

Рост минимальной зарплаты коснется и пенсионеров

Согласно закону, неработающие пенсионеры старше 65 лет с полным страховым стажем не могут получать меньше 40% минимальной зарплаты. В 2021 году этой категории украинцев обещают повысить пенсии благодаря росту «минималки». С 1 января 2021 она вырастет до 6000 гривен, с 1 июля — до 6500. Соответственно названной выше категории пенсионеров выплаты повысят до 2400 и 2600 гривен.

Надбавка за возраст

В 2021 году обещают прибавку в 500 грн пенсионерам, которым 75 лет и выше. Подобные ежемесячные доплаты в этом году уже начали получать украинцы старше 80 лет.

Рост минимальной пенсии

Также на прибавку могут рассчитывать те пенсионеры, чьи выплаты зависят от размера минимальной пенсии. Ее, повысят уже в декабре 2020-го на 57 грн до 1769 грн.

В Минсоцполитики говорят, что декабрьское повышение коснется 30% (более 3 млн) пенсионеров.

Сюда входят инвалиды войны, инвалиды ЧАЭС, участники боевых действий, шахтеры и другие.

Напомним, Министерство финансов представило проект государственного бюджета на 2021 год.

С января 2021 года в Украине увеличат зарплаты всем работникам, чьи выплаты зависят от Единой тарифной сетки, в том числе это будут учителя.