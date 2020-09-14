Украина не может заниматься разработкой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, потому что в стране не хватает ученых.

Такое мнение выразил бывший Главный санитарный врач Украины Святослав Протас, передает Апостроф.

«Некому разрабатывать вакцину, никто этого делать не будет. Это будет разрабатываться за рубежом. Финансировать государство это тоже не будет, потому что денег в бюджете нет, и не будет после тотального карантина. Коронавирусный фонд никто никуда не тратил. Это фейковый фонд, который сделали, чтобы успокоить население», — считает Протас.

Также он рассказал, что проблемной нехватки средств в COVID-фонде Украины стал существенный дефицит в госбюджете.

«Был мотив порезать бюджетные программы, чтобы погасить дефицит бюджета. Фармакологические компании будут проводить эти исследования за свой счет. Конечно, это борьба за рынок. Но это быстро закончится, потому что коронавирус скоро станет сезонным заболеванием, как грипп. Не будет такого ажиотажа и спроса, так что фармкомпании не будут на это тратить деньги. Подобрать специфический препарат к вирусу, который мутирует полтора-два раза в месяц очень трудно. Препаратов, направленных против возбудителя вируса, практически не существует, поэтому это бесперспективное направление», — подчеркнул он.

Как мы уже рассказывали ранее, в первую очередь вакцинировать от COVID-19 в Украине будут людей из группы риска, в частности люди с тяжелыми заболеваниями, медикой и педагогов.

А также стало известно, что первый реальный эффект вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 проявится в мире не ранее 2022 года.