Минимальная зарплата в Украине будет повышена на 30% в течении 2021 года.

Такой прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год, сообщается в Министерстве финансов.

Так, в проекте бюджета запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

А также заложен рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки также на 30% — с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

«Сейчас продолжаются консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП», — сообщает замминистра финансов Роман Ермоличев.

Как сообщают в Минфине, в проекте государственного бюджета на 2021 год планируется заложить дополнительные расходы в размере 47 млрд гривен. В основном средства будут направлены на повышение зарплат бюджетникам.

Как мы уже рассказывали ранее, министерство финансов представило проект государственного бюджета на 2021 год.

Также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинским медикам повысят выплаты на 3,5 тысячи гривен, в зависимости от должности.