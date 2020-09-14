С 14 сентября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 «Укрзализныця» приостановила продажу билетов на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Продажа билетов приостановлена на поезда:
№ 81/82 Киев — Ужгород.
№ 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы.
№ 122/121 Николаев — Ровно.
№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка.
№ 108/107 Одесса — Ужгород.
№ 110/109 Львов -Херсон.
№ 779/780 Сумы — Киев, Винница.
№ 786/785 Киев — Шостка.
№ 774/773 Киев — Шостка.
№ 45/46 Ужгород — Лисичанск.
№ 98/97 Ковель — Киев.
№ 43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск.
№ 601/602 Львов — Тячев.
№ 117/118 Киев — Черновцы.
Высадка будет проводиться в установленном порядке.
Из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.
Израиль ввел новый трехнедельный карантин по всей стране. Таким образом Израиль пытается снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с COVID-19. Жителям Израиля разрешают отходить не более, чем на 500 метров от собственного дома. Также сообщается, что на карантин закроют отели, школы и торговые центры.