С 14 сентября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 «Укрзализныця» приостановила продажу билетов на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Продажа билетов приостановлена на поезда:

№ 81/82 Киев — Ужгород.

№ 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы.

№ 122/121 Николаев — Ровно.

№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка.

№ 108/107 Одесса — Ужгород.

№ 110/109 Львов -Херсон.

№ 779/780 Сумы — Киев, Винница.

№ 786/785 Киев — Шостка.

№ 774/773 Киев — Шостка.

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск.

№ 98/97 Ковель — Киев.

№ 43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск.

№ 601/602 Львов — Тячев.

№ 117/118 Киев — Черновцы.

Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.

Израиль ввел новый трехнедельный карантин по всей стране. Таким образом Израиль пытается снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с COVID-19. Жителям Израиля разрешают отходить не более, чем на 500 метров от собственного дома. Также сообщается, что на карантин закроют отели, школы и торговые центры.