Президент Украины Владимир Зеленский подписал Стратегию национальной безопасности.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины. Этот документ будет определять основные направления государственной политики этой в сфере

Данная стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.

Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

сдерживание — развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

устойчивость — способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

взаимодействие — развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, НАТО и их государствами-членами, США; прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов Украины определены следующие факторы:

отстаивание независимости и суверенитета;

восстановление территориальной целостности;

развитие человеческого капитала;

защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

европейская и евроатлантическая интеграция.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе зафиксировано перемещение военной техники от российской границы.

Также выяснилось, что примерно полмиллиона украинцев, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, на самом деле проживают на неподконтрольной территории.