В Украине зафиксировано 2462 новых случая COVID-19. За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 33 пациента.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине заболели уже 156 797 человек. К сожалению, наблюдается тенденция к увеличению числа активных больных — по состоянию на 14 сентября, выздоровели пока только 69 543 (+650 за прошедшие сутки).

Умерли 3 211 человек.

Коронавирус в Украине — статистика по областям на 14 сентября

Винницкая обл — 4844 (+36)

Волынская обл — 6353 (+64)

Днепропетровская обл — 3342 (+80)

Донецкая обл — 2101 (+6)

Житомирская обл — 4390 (+98)

Закарпатская обл — 8675 (50)

Запорожская обл — 2403 (+56)

Ивано-Франковская обл — 11357 (+142)

Кировоградская обл — 909 (+5)

Киев — 17429 (+168)

Киевская обл — 6961 (+112)

Львовская обл — 17057 (+143)

Луганская обл — 600 (+14)

Николаевская обл — 2051 (+98)

Одесская обл — 9687 (+205)

Полтавская обл — 1223 (+28)

Ровненская обл — 10555 (+86)

Сумская обл — 2502 (+101)

Тернопольская обл — 9234 (+352)

Харьковская обл — 12853 (+269)

Херсонская обл — 644 (+16)

Хмельницкая обл — 4008 (+40)

Черновицкая обл — 12252 (+135)

Черкасская обл — 2579 (+84)

Черниговская обл — 2788 (+74).

Как сообщалось ранее, из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.

По состоянию на 13 сентября, к смягчению карантина и его ограничений в Украине не готовы 19 областей и город Киев.