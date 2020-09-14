В Украине зафиксировано 2462 новых случая COVID-19. За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 33 пациента.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине заболели уже 156 797 человек. К сожалению, наблюдается тенденция к увеличению числа активных больных — по состоянию на 14 сентября, выздоровели пока только 69 543 (+650 за прошедшие сутки).
Умерли 3 211 человек.
Коронавирус в Украине — статистика по областям на 14 сентября
Винницкая обл — 4844 (+36)
Волынская обл — 6353 (+64)
Днепропетровская обл — 3342 (+80)
Донецкая обл — 2101 (+6)
Житомирская обл — 4390 (+98)
Закарпатская обл — 8675 (50)
Запорожская обл — 2403 (+56)
Ивано-Франковская обл — 11357 (+142)
Кировоградская обл — 909 (+5)
Киев — 17429 (+168)
Киевская обл — 6961 (+112)
Львовская обл — 17057 (+143)
Луганская обл — 600 (+14)
Николаевская обл — 2051 (+98)
Одесская обл — 9687 (+205)
Полтавская обл — 1223 (+28)
Ровненская обл — 10555 (+86)
Сумская обл — 2502 (+101)
Тернопольская обл — 9234 (+352)
Харьковская обл — 12853 (+269)
Херсонская обл — 644 (+16)
Хмельницкая обл — 4008 (+40)
Черновицкая обл — 12252 (+135)
Черкасская обл — 2579 (+84)
Черниговская обл — 2788 (+74).
Как сообщалось ранее, из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.
По состоянию на 13 сентября, к смягчению карантина и его ограничений в Украине не готовы 19 областей и город Киев.