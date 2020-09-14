Российская социальная сеть ВКонтакте, ранее заблокированная в Украине, заявила , что нашла возможность обходить блокировку.

В связи с этим, появилась официальная реакция Кабмина Украины.

Так, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал поручение проверить, соответствует ли действительности информация, что ВКонтакте нашла техническую возможность обходить блокировку доступа на территории Украины.

«Проблема проникновения дезинформации, исходящей от Вконтакте или из российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий, надеюсь, что он будет реализован. Что касается Вконтакте, я попросил сегодня, как только мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какое решение нужно принять для того, чтобы противодействовать этой истории», – заявил министр.

Ранее, в Министерстве инфраструктуры Украины ответили на журналистский запрос Укринформа по поводу блокировки ВКонтакте заявив, что блокирование социальных сетей, в частности Вконтакте не входит в компетенцию их ведомства.

Как мы уже рассказывали ранее, российская социальная сеть ВКонтакте, снова доступна в Украине без использования специальных программ, наподобие VPN.

Тем временем, ЕС рассматривает введение санкций против пропагандистов России из-за поддержания режима Лукашенко.