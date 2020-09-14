Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от COVID-19 (осложнений им вызванных) в октябре-ноябре 2020 года.

Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает «Agence France-Presse».

«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — считает Клюге.

По его словам, увеличение количества смертей будет связано с ростом числа случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии на территории Европы.

Вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко сообщила, что человек, который болеет гриппом, не может подхватить коронавирусную инфекцию (COVID-19).

COVID-19 с начала пандемии и по состоянию на 14 сентября по всему миру заболели 29 миллионов 6 тысяч 33 человека. Умерли 924 тысячи 105 пациентов.

В Украине на 14 сентября зафиксировано еще 2462 новых случая COVID-19. За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 33 пациента.

Из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.

Осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).

Израиль ввел новый трехнедельный карантин по всей стране. Таким образом Израиль пытается снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с COVID-19.