Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 не сможет остановить пандемию.

Об этом заявляет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

По его словам, вакцина от коронавируса несможет быть одинаково эффективной для всех групп населения.

«Я все время слышу: «Вакцина завершит пандемию». Конечно, нет! Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения. Сейчас мы видим некоторые признаки того, что она поможет одной группе, а другой нет. Конец пандемии — это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив», — пояснил Клюге.

В то же время, ВОЗ прогнозирует резкий всплеск количества смертей от COVID-19 в странах Европы уже со следующего месяца.

«Ситуация усложняется. В октябре и ноябре мы увидим большее количество смертей», — добавил Клюге.

Как мы рассказывали ранее, всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от COVID-19 (осложнений им вызванных) в октябре-ноябре 2020 года.

Тем временем, в Украине зафиксировано 2462 новых случая COVID-19. За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 33 пациента.