Из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отметим, в «красной зоне» запрещается работа общественного транспорта; посещение школ, университетов; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.
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Как сообщалось ранее, из-за роста числа заболевших COVID-19 с 14 сентября Киев переходит в «оранжевую» зону адаптивного карантина.
В Киеве запрещены:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного характера;
- деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря;
- действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Напомним, независимо от цвета зоны адаптивного карантина, в Украине в общественных местах нужно носить маски и соблюдать дистанцию.