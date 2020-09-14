Из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 в Украине 14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, в «красной зоне» запрещается работа общественного транспорта; посещение школ, университетов; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

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Как сообщалось ранее, из-за роста числа заболевших COVID-19 с 14 сентября Киев переходит в «оранжевую» зону адаптивного карантина.

В Киеве запрещены:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного характера;

деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых изменений в детские лагеря;

действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Напомним, независимо от цвета зоны адаптивного карантина, в Украине в общественных местах нужно носить маски и соблюдать дистанцию.