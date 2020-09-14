В 2021 году у выпускников украинских школ появится новый обязательный экзамен.

Как стало известно, вводится обязательная Государственная итоговая аттестация по математике.

Подробности рассказала замдиректора Центра оценивания качества образования, который организует ВНО в стране, Татьяна Вакуленко.

Она напомнила, что ранее украинские выпускники имели возможность выбирать между математикой и историей Украины.

«Государственная итоговая аттестация с 2021 года для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение.

Напоминаю, раньше можно было выбирать между математикой или историей Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор», – отметила Вакуленко.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы не поддерживают дистанционное посещение в школах, а также уверены,что карантин ухудшил успеваемость детей.

А также, школы города Киев с понедельника, 14 сентября, будут работать с учетом нововведений. Теперь школы должны будут придерживаться условий оранжевой зоны карантина.